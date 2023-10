Carla Bruni revela diagnóstico de câncer de mama e faz alerta

"Há quatro anos fui diagnosticada com câncer de mama", disse a esposa do ex-presidente francês Nicolas Sarkozy em um vídeo no qual desliza folhas de papel com a mensagem.

Segundo Bruni, ela passou por uma intervenção cirúrgica, radioterapia e terapia hormonal durante o tratamento. "Eu percorri o caminho habitual para tratar esse tipo de câncer", destacou. "Mas eu tive sorte: meu câncer não era agressivo".

Sem detalhar seu atual estado de saúde, a atriz explicou ainda que a doença não se agravou porque "não teve tempo", já que foi descoberta precocemente, durante um exame de rotina.

"Todo ano, na mesma data, eu faço uma mamografia. Se eu não fizesse todos os anos, hoje eu não teria mais o meu seio esquerdo", destacou ela.

Bruni reforça que sua revelação não é para detalhar sua vida nem seu estado de saúde, mas é para servir de alerta às mulheres, "passar uma massagem". "Faça a sua mamografia todos os anos. Sua vida depende disso", concluiu ela, que falou pela primeira vez sobre o diagnóstico. (ANSA).