Champions: Lazio vence Celtic com virada nos acréscimos

GLASGOW, 4 OUT (ANSA) - A Lazio venceu o Celtic, da Escócia, por 2 a 1, fora de casa e entrou na zona de classificação para as oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa.

A vitória do time italiano foi conquistada de virada num jogo emocionante: depois de sair perdendo já aos 10 minutos do primeiro tempo, a Lazio empatou com um gol do uruguaio Matías Vecino aos 29.