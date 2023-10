Chanceleres de Brasil e Emirados falam sobre investimentos

Os chanceleres também discutiram sobre a importância de promover o "desenvolvimento e combater as mudanças do clima, tendo em conta eventos como a COP28, em Dubai, e a COP30, em Belém do Pará".

Está previsto que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que se recupera de uma cirurgia no quadril, visite os Emirados Árabes em novembro para participar da COP28.

Vieira ainda saudou os Emirados Árabes como um dos países convidados para ingressar no Brics (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) durante a cúpula do grupo realizada em Johanesburgo em setembro passado. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.