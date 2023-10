Copa do Mundo 2030 passará por seis países em três continentes

ROMA, 4 OUT (ANSA) - Um ano antes do previsto, a Fifa comunicou que a Copa do Mundo 2030, que marcará o centenário do torneio, ocorrerá em três países: Espanha, Portugal e Marrocos.

Além disso, três partidas, inclusive a inaugural, ocorrerão na América do Sul (Uruguai, Argentina e Paraguai), onde tudo começou, em 1930.