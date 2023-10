'Crise climática não interessa às grandes potências', diz Papa

"A origem humana da mudança climática já não se pode pôr em dúvida. Nos últimos 50 anos, a temperatura aumentou a uma velocidade inédita, sem precedentes nos últimos 2 mil anos", diz o Papa na exortação apostólica.

"Infelizmente, a crise climática não é propriamente uma questão que interesse às grandes potências econômicas, preocupadas em obter o maior lucro ao menor custo e no mais curto espaço de tempo possíveis", acrescenta.

Ainda segundo Francisco, as emissões per capita de gases do efeito estufa nos Estados Unidos são o dobro das da China e cerca de sete vezes superiores à média dos países mais pobres.

"Podemos afirmar que uma mudança generalizada do estilo de vida irresponsável ligado ao modelo ocidental teria um impacto significativo a longo prazo", salienta o pontífice.

O líder católico ainda afirma que "a lógica do máximo lucro ao mínimo custo, disfarçada de racionalidade, progresso e promessas ilusórias, torna impossível qualquer preocupação sincera com a casa comum e qualquer cuidado pela promoção dos descartados da sociedade".

"Nos últimos anos, podemos notar como às vezes os próprios pobres, confundidos e encantados perante as promessas de tantos falsos profetas, caem no engano de um mundo que não é construído para eles. Incrementam-se ideias erradas sobre a chamada 'meritocracia', que se tornou um poder humano ao qual tudo se deve submeter, um domínio daqueles que nasceram com melhores condições de progresso", diz.