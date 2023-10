Gael García Bernal presidirá júri da Festa de Cinema de Roma

ROMA, 4 OUT (ANSA) - Gael García Bernal será o presidente do júri do Concorso Progressive Cinema, a mostra competitiva do Festival de Cinema de Roma, que ocorrerá entre 18 e 29 de outubro.

O ator, diretor e produtor mexicano estará acompanhado da diretora britânica Sarah Gravon; do diretor, roteirista e poeta finlandês Mikko Myllylahti; do ator e diretor francês Melvil Poupaud; e da atriz e diretora italiana Jasmine Trinca.