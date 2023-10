Milan e Borussia Dortmund empatam sem gols

No outro jogo do grupo, o Newcastle, da Inglaterra, venceu o PSG, da França, por 4 a 1.

Agora, ao final da segunda rodada, os ingleses lideram com quatro pontos, seguidos do PSG, com três.

O Milan, com dois empates em dois jogos, está em terceiro, com dois pontos, e o Borussia Dortmund é o último colocado, com apenas um ponto.

A próxima rodada será no dia 25 de outubro: o Milan jogará em Paris contra o PSG e o Borussia visitará o Newcastle na Inglaterra.

Os dois primeiros colocados ao final das seis rodadas da fase de grupos vão se classificar para as oitavas de final.

No sábado, o Milan joga contra o Genoa fora de casa às 15h45 (horário de Brasília) pelo Campeonato Italiano.