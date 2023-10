Negociadores de Mercosul e UE se reúnem em Brasília

Os temas tratados e as conclusões ainda não foram divulgados.

Até o momento, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, não participou das conversas com os emissários europeus.

O encontro se insere no âmbito das consultas permanentes realizadas por videoconferência entre os negociadores O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), atual mandatário pro tempore do Mercosul, manifestou recentemente o interesse em assinar o acordo ainda em 2023, mas considerou "inaceitável" um documento adicional sobre metas ambientais proposto pela UE no começo do ano. (ANSA).

