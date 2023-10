No RJ, Alemanha vence Itália no Pré-Olímpico de vôlei

RIO DE JANEIRO, 4 OUT (ANSA) - A Itália perdeu pela primeira vez no Pré-Olímpico masculino de vôlei nesta quarta-feira (4).

A seleção italiana caiu por 3 sets a 1 para a Alemanha. O jogo valia a liderança do octogonal disputado no ginásio do Maracanãzinho no Rio de Janeiro.