Países da UE chegam a acordo sobre pacto migratório

"Dou as boas-vindas ao compromisso político entre os Estados-membros a respeito do regulamento sobre as crises [migratórias]. É uma verdadeira reviravolta que permite abrir negociações com o Parlamento da UE. Unidos podemos aprovar o Pacto sobre Migração antes do fim da legislatura [em meados de 2024]", afirmou a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

O texto servirá como base para as negociações entre os representantes dos Estados-membros e o Parlamento Europeu e promete reforçar a vigilância das fronteiras externas da UE e os acordos com os principais países de partida, como a Tunísia, para bloquear deslocados internacionais.

No entanto, a aprovação só aconteceu após a Alemanha aceitar retirar um trecho que defendia o papel das ONGs do Mediterrâneo.

Criticado pela Itália, esse artigo excluía as entidades humanitárias de contextos que podem configurar o uso instrumental dos fluxos migratórios por países terceiros, uma das tipologias que ativariam o regulamento sobre crises.

"É um resultado muito positivo, um sucesso para a Itália", afirmou o ministro italiano das Relações Exteriores, Antonio Tajani. O texto, no entanto, não altera a norma que determina que o país de entrada do solicitante de refúgio na UE se responsabilize pelo acolhimento e pela análise do pedido, cuja revogação é um pleito antigo de Roma.

O papel das ONGs do Mediterrâneo virou motivo de discordância entre Itália e Alemanha, que irritou o governo de Giorgia Meloni ao anunciar repasses para entidades humanitárias que fazem operações de busca e resgate no mar.