Papa abre Sínodo inédito com apelo por união na Igreja

VATICANO, 4 OUT (ANSA) - O papa Francisco abriu nesta quarta-feira (4) a edição de 2023 do Sínodo dos Bispos, que acontece até 29 de outubro e vai discutir questões importantes na vida da Igreja Católica, como a postura em relação a divorciados e homossexuais, a moral sexual, o papel das mulheres e os abusos por parte de membros do clero.

A missa de inauguração da assembleia reuniu cerca de 25 mil pessoas na Praça São Pedro, no Vaticano, e contou com apelos do pontífice em defesa da união e contra embates ideológicos entre os bispos.