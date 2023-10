Prada assinará trajes espaciais lunares para missão da Nasa

ROMA, 4 OUT (ANSA) - A grife italiana Prada e a startup Axiom Space, com sede no Texas, anunciaram nesta quarta-feira (4) uma colaboração para a criação dos trajes espaciais lunares da Nasa para a missão Artemis III, planejada para 2025.

Esta será a primeira aterrissagem lunar tripulada desde a missão Apollo 17, realizada em dezembro de 1972, e também será a primeira a levar uma mulher para a Lua.