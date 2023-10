Silvio Berlusconi será homenageado em 'hall da fama' de Milão

No ano passado, foi o caso, por exemplo, de um personagem muito próximo a Berlusconi, Ennio Doris, fundador do Banca Mediolanum. Sandra e Raimondo Vianello, figuras históricas da Mediaset, foram lembrados em 2010.

Entre as muitas personalidades inscritas no Panteão da Fama do cemitério Monumentale estão também o ex-presidente da Corte Constitucional Valerio Onida, empresários como Leonardo Del Vecchio, a atriz Valentina Cortese e Carla Fracci, partisanos, o jogador de futebol Cesare Maldini e a estilista Krizia.

Os Verdes de Milão se manifestaram contra a inclusão do nome de Berlusconi. "Berlusconi, condenado por crimes financeiros e lembrado pelo Bunga Bunga, é inscrito no Famedio", observou o líder do Europa Verde no Conselho Municipal, Carlo Monguzzi.

"Até mesmo contrariando o regulamento, que no artigo dois define as qualidades dos cidadãos ilustres e beneméritos. Não será meu nome! Respeito a morte e não guardo rancor, mas acho inadequado conceder essa honra", concluiu. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.