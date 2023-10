Steve Scalise é um dos favoritos à presidência da Câmara dos EUA

WASHINGTON, 4 OUT (ANSA) - O deputado Steve Scalise, atual líder republicano na Câmara, se candidatou oficialmente à presidência da Casa e é um dos favoritos para substituir Kevin McCarthy, deposto na terça-feira (3) a pedido do próprio partido em uma decisão inédita.

Scalise, de 57 anos, um ultraconservador da Louisiana com bisavós de origem siciliana, teria já começado a negociar com expoentes do partido.