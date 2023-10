Veleiro italiano Amerigo Vespucci faz exercício naval no Ceará

FORTALEZA, 4 OUT (ANSA) - O navio italiano Amerigo Vespucci, "o mais bonito do mundo", realizou o exercício "Passex" com o navio-patrulha Macau, do Comando do Grupamento de Patrulha Naval do Nordeste, nesta terça-feira (3), nas águas de Fortaleza, no Ceará.

Os exercícios "Passex" (passagem) consistem em uma navegação conjunta de navios de diferentes Marinhas, quando suas rotas permitem a realização de adestramentos de forma conjunta, elevando o nível dos treinamentos dos navios e estreitando os laços de amizade entre as duas nações.