Veneza conclui identificação de vítimas da queda de ônibus

VENEZA, 4 OUT (ANSA) - Médicos e investigadores tiveram que enfrentar um trabalho difícil e triste nos necrotérios dos hospitais para dar nomes a todas as 21 vítimas do desastre de Mestre, em Veneza.

Um dia após a queda de um ônibus sobre binários de ferrovia, a prefeitura de Veneza anunciou nesta quarta-feira (4) que todos os corpos foram identificados.