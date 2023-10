Veneza identifica 7 corpos de vítimas de acidente de ônibus

VENEZA, 4 OUT (ANSA) - As autoridades de Veneza identificaram nesta quarta-feira (4) os corpos de sete vítimas do acidente de ônibus que provocou a morte de ao menos 21 pessoas, incluindo duas crianças, no distrito de Mestre, no norte da Itália.

Segundo o prefeito de Veneza, Michele Di Bari, entre os mortos estão cinco cidadãos ucranianos, um alemão e um italiano, que era o motorista do veículo.