Vídeo mostra momento exato de queda de ônibus em Veneza

VENEZA, 4 OUT (ANSA) - Um vídeo divulgado nesta quarta-feira (4) mostra o momento exato em que o ônibus da empresa "La Linea" caiu de um viaduto no bairro de Mestre, que fica ligado a Veneza por uma ponte, no norte da Itália.

O acidente ocorreu na noite da última terça (3), quando o veículo saiu da estrada e desabou perto de linhas ferroviárias, e deixou ao menos 21 mortos, incluindo duas crianças, e 15 feridos.