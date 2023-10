Zelensky renova convite a Papa e diz que falta munição em guerra

O líder ucraniano evocou a mediação iniciada pela Santa Sé e ressaltou que é preciso concentrar-se nas questões humanitárias e no regresso das crianças deportadas para a Rússia.

Além disso, aproveitou para agradecer a Itália e a Europa por todo o apoio e enfatizou que "esta é a guerra mais importante do mundo ocidental" e está "fazendo tudo para que esta se torne a última guerra" para garantir o respeito pela integridade territorial.

Zelensky afirmou que sua contraofensiva continua, passo a passo, para fazer de tudo para repelir o inimigo, mas revelou que "as dificuldades são que existem campos minados, faltam munições e antiaéreos". "A defesa aérea é importante para a contraofensiva, mas também para proteger a população", declarou Segundo ele, o inverno é outro desafio para a população e para os militares do país e é preciso enfrentá-lo sem perder a iniciativa no campo de batalha.

Na conversa, o presidente ucraniano também disse estar convencido que os Estados Unidos e a União Europeia estão e vão permanecer do lado de seu país durante a guerra.

"A Federação Russa está mais fraca do que estava no início desta guerra. A intenção dos russos é congelar o conflito, mas isso não ajudará a Ucrânia. Qualquer pausa significa ajudar a Rússia", acrescentou, admitindo que "todos gostariam de ver resultados rápidos no campo de batalha, mas isso é em grande escala e já dura quase dois anos.

Por fim, criticou seu homólogo russo, Vladimir Putin, falando que a "demonstração de armas nucleares não é uma demonstração de força, mas de fraqueza por parte dos russos, porque a batalha no campo e a diplomacia não trouxeram os resultados que desejavam".