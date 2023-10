Argentina,Uruguai e Paraguai têm vagas garantidas para Copa 2030

LAUSANNE, 5 OUT (ANSA) - Argentina, Uruguai e Paraguai, que sediarão três dos 104 jogos da Copa do Mundo de 2030, se beneficiarão da qualificação direta concedida aos principais países-sede e já têm suas vagas garantidas para o torneio, assim como Marrocos, Espanha e Portugal.

O anúncio foi feito nesta quinta-feira (5) à agência AFP pela Federação Internacional de Futebol (Fifa), que explicou que, se a fórmula intercontinental for aprovada oficialmente, o Mundial começará, portanto, com seis seleções nacionais qualificadas automaticamente entre as 48 participantes.