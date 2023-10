Autoridades investigam possíveis causas de acidente em Veneza

VENEZA, 5 OUT (ANSA) - As autoridades de Veneza anunciaram nesta quinta-feira (5) que estão trabalhando para esclarecer as causas que levaram um ônibus cair de um viaduto sobre binários de ferrovia em um trecho reto, provocando 21 mortos e 15 feridos.

A Justiça italiana trabalha com duas hipóteses principais sobre as possíveis causas da tragédia: uma manobra arriscada, com outro ônibus, ou que o guarda-corpo era velho demais para suportar o peso do ônibus e tudo isso aliado à possibilidade de o motorista ter sofrido um mal estar e ter perdido o controle do veículo.