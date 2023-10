Brasileiro campeão da F3 é anunciado em programa da McLaren

A iniciativa da escuderia é desenvolver os jovens com ferramentas usadas pelos pilotos da Fórmula 1, para prepará-los para os desafios da principal categoria do automobilismo mundial.

Bortoleto será liderado por Emanuele Pirro, ex-piloto de testes da McLaren e vencedor de Le Mans. O paulista é o segundo brasileiro a ser convidado para o programa. Em 2019, Sérgio Sette Câmara, que está atualmente na Fórmula E, também fez parte do projeto.

Hoje, a McLaren anunciou ainda um acordo com o italiano Brando Badoer (Fórmula 4 italiana), mantendo a opção de incluí-lo no programa no futuro. (ANSA).

