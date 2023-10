Conference: Contra o Ferencváros, Fiorentina empata de novo

O técnico Vincenzo Italiano fez algumas modificações na escalação da equipe para este jogo no estádio Artemio Franchi, em Florença, pensando em gerir o desgaste físico da equipe que faz boa campanha no Campeonato Italiano.

Na Conference League, a Fiorentina ocupa a terceira posição do Grupo F, com dois pontos.

A Viola está atrás do Ferencváros e do Genk, da Bélgica, que têm quatro pontos; e está à frente do Cukaricki, da Sérvia, que ainda não pontuou.

O próximo jogo do time de Florença será justamente contra os sérvios, dia 26 de outubro, na Itália.

O objetivo ao final das seis rodadas da fase de grupos é terminar o grupo em primeiro lugar para avançar às oitavas de final, ou, no mínimo, terminar em segundo para jogar uma etapa preliminar contra uma das equipes eliminadas na fase de grupos da Uefa Europa League.

Pelo Campeonato Italiano, o próximo desafio será no domingo, às 15h45 (horário de Brasília), contra o Napoli, em Nápoles.