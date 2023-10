Diversidade impulsiona vinho italiano no Brasil

SÃO PAULO, 5 OUT (ANSA) - Por Lucas Rizzi - Diante de um mercado cada vez mais maduro e em franca expansão, os vinhos italianos estão diversificando sua presença no Brasil, que começa a tomar gosto também por variedades que vão além de rótulos já consagrados no paladar nacional, como Chianti e Barolo.

Um pouco desse cenário pôde ser visto na feira ProWine, realizada entre 3 e 5 de outubro, em São Paulo, e que reuniu dezenas de produtores do "Belpaese", 11 deles no estande da Italian Trade Agency (ITA/ICE), agência do governo da Itália para promoção de exportações.