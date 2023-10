Itália volta a bloquear e multar Open Arms após novo desembarque

SAN PAULO, 5 OUT (ANSA) - As autoridades italianas decretaram nesta quinta-feira (5) um novo bloqueio por 20 dias de um navio da ONG Open Arms pela realização de vários resgates no Mediterrâneo Central enquanto navegava em direção ao porto de Marina di Carrara, onde desembarcou um grupo de 176 migrantes.

A medida, que prevê ainda uma multa de 10 mil euros, foi adotada devido ao descumprimento por parte da ONG espanhola do decreto do ministro do Interior da Itália, Matteo Piantedosi, que proíbe resgates múltiplos no mar.