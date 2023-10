Líderes europeus fazem 'Pacto dos 6' sobre migração

Essas são as premissas para o encontro bilateral entre Meloni e Scholz, marcado para amanhã (6) à margem do Conselho informal, que se mostra muito delicado.

Quem convocou a reunião insiste que se trata de um formato "aberto", tentando amenizar as tensões.

No entanto, permanece o fato de que na agenda do dia estavam temas como a Ucrânia, inteligência artificial e muitos outros, mas não a questão migratória.

Tanto que, segundo alguns rumores, a presidência espanhola não teria apreciado particularmente a iniciativa, que, no entanto, já produziu um documento com oito pontos, desde o maior apoio aos países parceiros, à Organização Internacional para as Migrações (OIM) e ao alto-comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) para a assistência aos migrantes no retorno, até o apoio aos países do norte da África para a proteção das fronteiras e contra as entradas.

Meloni, aliás, foi clara de manhã, chamando o acordo alcançado ontem (4) em Bruxelas de apenas um primeiro passo, certamente não resolutivo: "A Itália votou a favor do Pacto de Migração e Asilo porque são regras que consideramos melhores do que as anteriores.

Mas a proposta italiana - esclareceu a presidente do Conselho - não é continuar falando sobre como distribuímos pessoas que entram ilegalmente na Europa, mas sim deter a imigração ilegal".