Líderes europeus se reúnem na Espanha com presença de Zelensky

GRANADA, 5 OUT (ANSA) - Líderes de toda a Europa se reúnem nesta quinta-feira (5) em Granada, na Espanha, com a presença do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky.

A cidade andaluz recebe a segunda cúpula da Comunidade Política Europeia (CPE), plataforma surgida em 2022 para promover o diálogo no continente para além da União Europeia, e as discussões devem girar em torno do conflito russo-ucraniano.