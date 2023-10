Liga Europa: Atalanta vence Sporting de Portugal por 2 a 1

Os gols da Atalanta foram marcados ainda no primeiro tempo por Giorgio Scalvini e Matteo Ruggeri. No segundo tempo, Viktor Gyökeres descontou para o time da casa no estádio José Alvalade, em Lisboa.

No outro jogo do Grupo D, o Sturm Graz, da Áustria, venceu o Raków, da Polônia, por 1 a 0.

Agora, a Atalanta lidera a chave com seis pontos, seguida por Sporting e Sturm Graz com três e Raków com zero.

A próxima rodada terá os jogos entre Raków x Sporting e Sturm Graz x Atalanta no dia 26 de outubro.

No domingo, a Atalanta joga fora de casa contra a Lazio às 10h (horário de Brasília) pelo Campeonato Italiano.

O time de Bérgamo está em sexto lugar na Serie A, com 13 pontos. (ANSA).