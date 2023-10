Lula condena assassinato três médicos em Rio de Janeiro

"Recebi com grande tristeza e indignação a notícia da execução de Diego Ralf Bomfim, Marcos de Andrade Corsato e Perseu Ribeiro Almeida na madrugada desta quinta-feira", afirmou o petista nas redes socias.

Lula manifestou sua "solidariedade aos familiares dos médicos e a deputada Sâmia Bomfim (Psol)", irmã do médico Diego Ralf Bomfim.

Sâmia é esposa do Glauber Braga, que também é deputado do Psol.

Um quarto médico que foi baleado na Barra da Tijuca foi submetido a uma cirurgia e está internado em um hospital da região.

Por outro lado, Lula informou que o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávia Dino, está "acompanhando o caso".

Nas redes sociais, Dino anunciou que a Polícia Federal (PF) pode colaborar com as investigações da Polícia Civil do Rio e citou a "hipótese" de que os crimes tenham alguma "relação com a atuação dos dois parlamentares": Sâmia e Glauber. (ANSA).