Meloni se reúne com Zelensky e discute próxima ajuda militar

"Meloni confirmou o apoio contínuo e convicto de 360 graus do governo italiano às autoridades ucranianas para a defesa das infraestruturas críticas e para as necessidades de Kiev, tendo em vista o inverno, durante o tempo que for necessário e com o objetivo de alcançar uma paz justa, duradoura e abrangente", acrescenta o texto.

Segundo o governo italiano, Zelensky aproveitou para agradecer Meloni e sua administração "pelo apoio que sempre deram às instituições e populações ucranianas".

Além disso, "os dois líderes também discutiram como garantir o apoio à iniciativa dos grãos em favor dos países africanos que enfrentam uma crise alimentar crescente".

Em uma publicação no X (antigo Twitter), Zelensky revelou que, durante sua reunião com Meloni, ambos também reafirmaram "a forte parceria ítalo-ucraniana" e falaram sobre a contraofensiva das tropas de Kiev perante à invasão russa.

"Agradeci a Itália pelo seu apoio constante e de princípios na proteção da nossa liberdade, do nosso povo, das nossas famílias.

Informei a primeira-ministra do progresso da nossa contraofensiva e das nossas necessidades prioritárias de defesa", escreveu ele.