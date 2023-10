Mundo político repercute homicídios de três médicos no Rio

"Determinei ao secretário da Secretária de Estado da Polícia Civil que empregue todos os recursos necessários para chegar à autoria do crime bárbaro que tirou a vida de três médicos", afirmou o governador fluminense.

"Entrei em contato com o ministro da Justiça, Flávio Dino, que colocou a Polícia Federal à disposição das investigações para chegar aos autores. Esse crime não ficará impune", ressaltou.

De acordo com fontes da Polícia Civil, não se trataria de um crime comum, e sim de uma execução, já que os autores não levaram dinheiro nem pertences das vítimas.

Os criminosos atiraram mais de 30 vezes em menos de um minuto contra os quatro ortopedistas reunidos num quiosque na madrugada de hoje.

O quarto médico acabou ferido e permanece internado após ter sido submetido a uma cirurgia em um hospital privado.

As vítimas estavam hospedadas no Hotel Windsor, na Barra da Tijuca, onde acontece um congresso internacional sobre cirurgia no pé e no tornozelo.