Obras revelam necrópole romana no sul da Itália

No espaço funerário, dentro de um monumento funerário, foi encontrado um sarcófago em mármore grego com tampa, provavelmente do século 3, segundo uma nota da Superintendência de Salerno.

Dos bens funerários, foram recuperados principalmente fragmentos de objetos de bronze, joias femininas e elementos pertencentes a objetos feitos de materiais perecíveis.

"Certamente estamos na presença de uma importante necrópole com monumentos funerários dispostos em um eixo rodoviário antigo. Essa descoberta abre novas perspectivas de busca pelo conhecimento da antiga organização do território da atual cidade de Battipaglia", disse a superintendente Raffaella Bonaudo.

