Putin diz que teste de novo míssil nuclear foi bem sucedido

Uma nova ordem que, no entanto, será difícil de alcançar, porque, na sua opinião, "as atuais elites ocidentais irresponsáveis em comparação com as da Guerra Fria".

Mas isso sempre pode mudar através do voto, porque "uma mudança política interna é possível após as eleições", disse ele, aparentemente desconsiderando todas as acusações dirigidas a Moscou de interferência nos processos eleitorais tanto nos EUA quanto na Europa.

"No futuro a conjuntura no Ocidente pode mudar", desejou, no que muitos interpretaram como mais um aceno para Donald Trump.

Enquanto isso, a Rússia fortalece suas defesas de qualquer forma. Ainda que Putin considere que "nenhuma pessoa razoável jamais pensaria em usar armas atômicas contra a Rússia".

Moscou, para ele, está quase terminando a preparação das armas estratégicas avançada: "Praticamente concluímos nosso trabalho no Sarmat, um míssil super pesado". (ANSA).