Salvini ataca juíza que favoreceu migrantes na Itália

No Conselho Superior da Magistratura (CSM), as opiniões se dividiram. O conselheiro Roberto Fontana considerou a divulgação do vídeo uma cortina de fumaça. "A jurisdição se exprime através das decisões. Mudar a atenção para a vida do magistrado e atividades externas às judiciárias é um modo para fugir do mérito da decisão e deslegitimar a atividade", disse o conselheiro Roberto Fontana.

"O papel do magistrado pede que a autonomia e a independência não se limitem exclusivamente às funções, mas também deve aparecer na projeção externa. A justiça não deve apenas ser imparcial, mas parecer imparcial", discordou o conselheiro Enrico Aimi.

À ANSA, a Associação Nacional dos Magistrados (ANM) disse que avaliará "junto com a interessada direta se e como intervir".

A manifestação em 2018 ocorreu porque o navo Ubaldo Diciotti CP 941, da Guarda Costeira italiana, socorreu 190 migrantes no mar Mediterrâneo. No entanto, a embarcação ficou bloqueada nas águas da ilha de Lampedusa por cinco dias, com o desembarque negado pelo governo. Os migrantes acabaram desembarcando apenas após uma proposta de acolhimento pela Conferência Episcopal Italiana, da Albânia e da Irlanda. (ANSA).

