Temor de isolamento marca retorno de Zelensky à Europa

O avião de Zelensky pousou de madrugada no aeroporto de Granada. E após um encontro com o anfitrião, Pedro Sánchez (que anunciou novos auxílios), Zelensky esclareceu imediatamente a mensagem que levaria aos amigos do Velho Continente: "Nosso compromisso é manter a Europa unida", enfatizou o líder de Kiev.

Entre os primeiros líderes a encontrá-lo estava Giorgia Meloni. "A Itália apoia a Ucrânia com o objetivo de alcançar uma paz justa, duradoura e abrangente", assegurou-lhe a primeira-ministra, explicando que está trabalhando em uma iniciativa de grãos a favor dos países africanos.

No entanto, para Zelensky, a discussão com Meloni foi mais específica: "sobre os próximos auxílios militares, incluindo aqueles para fortalecer a defesa aérea ucraniana".

Na verdade, o governo está enfrentando alguns problemas com o oitavo pacote de ajuda militar. "Não temos recursos ilimitados", alertou o ministro da Defesa, Guido Crosetto, após o anúncio, pelo titular do Ministério das Relações Exteriores, Antonio Tajani, de uma nova parcela de ajuda. Agora, as oposições querem mais clareza.

"Crosetto deve relatar a divisão surgida no governo em relação à sustentabilidade de possíveis fornecimentos adicionais de armas à Ucrânia", foi o pedido do partido antissistema Movimento 5 Estrelas (M5S). "Estamos com a Ucrânia, mas além do apoio militar, a diplomacia é necessária", observou Elly Schlein, do Partido Democrático (PD).

Silêncio, por enquanto, da Liga. Em Granada, as fontes italianas não quiseram aprofundar-se nos novos auxílios italianos, explicando, no entanto, que o apoio italiano não se limita ao militar, mas é muito mais amplo, incluindo o grande capítulo da reconstrução.