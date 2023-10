Unesco escolhe Rio de Janeiro como Capital Mundial do Livro 2025

SÃO PAULO, 5 OUT (ANSA) - A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) escolheu a cidade do Rio de Janeiro como "Capital Mundial do Livro". A condição será assumida a partir de 23 de abril de 2025, data em que é celebrado o "Dia Mundial do Livro".

"Somos a primeira cidade de língua portuguesa a ser escolhida para receber o título. É uma honra termos sido selecionados pela Unesco. Vamos continuar incentivando a leitura. E teremos dois anos de inéditos programas para valorizar ainda mais leitores", declarou o prefeito do Rio, Eduardo Paes, na última quarta-feira (4).