Brasil bate Cuba e ganha sobrevida no Pré-Olímpico de vôlei

SÃO PAULO, 6 OUT (ANSA) - A seleção brasileira masculina de vôlei enfrentou a Cuba nesta sexta-feira (6), no ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, pela quinta rodada do Pré-Olímpico da categoria, e manteve viva a chance de conquistar uma vaga nos Jogos Olímpicos de Paris. O time comandado por Renan Dal Zotto começou atrás no placar, mas se impôs ao longo da disputa rumo à virada e derrotou os rivais cubanos por 3 sets a 1, com parciais 23/25, 25/18, 25/20 e 25/20. Os principais destaques foram Darlan e Honorato.

Com a vitória, os brasileiros se mantém na disputa para uma das duas vagas para as Olimpíadas de 2024 e sobe momentaneamente para a segunda posição do grupo A do Pré-Olímpico, atrás apenas da invicta Alemanha.