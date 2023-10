Fedez deve receber alta de hospital na tarde de hoje

Nos últimos dias, Fedez já havia apresentado uma ligeira melhora em seu estado de saúde, informação que foi confirmada por sua esposa, a influenciadora digital italiana Chiara Ferragni, ao término de sua visita na tarde de quinta-feira (5).

Ela, que precisou voltar com urgência da França, onde participava da Semana de Moda de Paris, quebrou o silêncio desde a internação do rapper para agradecer os fãs por todas as orações e mensagens de apoio.

Ferragni e Fedez são considerados o casal mais badalado da Itália e, nos últimos meses, têm enfrentado desafios em relação ao estado de saúde do rapper. Em março de 2022, o cantor italiano precisou ser submetido a um procedimento cirúrgico para a retirada de um tumor no pâncreas. (ANSA).

