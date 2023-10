Feira internacional de trufas brancas de Alba chega à 93ª edição

Os organizadores querem melhorar ainda mais esse dado, cientes, como citou a presidente do ente de feiras Liliana Ellena, de que "cada grama de trufa gera 20 euros [R$ 109] de despesa, com um pico de 150 milhões no outono".

"É um impacto positivo sobre restaurantes, hotéis e todos os que investem neste território", comentou.

Entre as novidades deste ano, está a certificação blockchain que poderá ser solicitada para compras de trufas superiores a 50 gramas.

Há uma atenção constante à sustentabilidade ambiental e aos jovens, e sobre isso é o título da edição do evento: "O Amanhecer do Futuro". (ANSA).

