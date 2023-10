Investigações sobre acidente de ônibus em Veneza avançam

Principalmente, são aguardados os primeiros resultados da autópsia no corpo de Alberto Rizzotto, o motorista do ônibus, que faleceu juntamente com os outros passageiros.

Desde o início, testemunhos e vídeos das câmeras no viaduto levaram a supor uma causa principal: um mal-estar do condutor, o que teria levado à perda de controle do ônibus, resultando na queda do viaduto da Vempa.

No entanto, será preciso aguardar as comunicações do procurador Cherchi, o único autorizado a falar sobre o assunto.

Assim, na ausência dele, hoje (6), no Palácio da Justiça, ninguém proferiu uma palavra. Nem mesmo a promotora Laura Cameli, responsável pelo inquérito por homicídio múltiplo no trânsito. Até o momento, não haveria indiciados.

Há várias linhas de investigação em andamento, com a equipe móvel da Polícia, Carabineiros e Polícia Municipal de Veneza trabalhando incansavelmente: o viaduto, o ônibus, a caixa-preta, os vídeos do acidente, o celular do motorista e as testemunhas que estavam na estrada naquela noite.

Cerca de vinte pessoas foram ouvidas pelos investigadores.