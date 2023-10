Itália bate Irã no Pré-Olímpico de vôlei e acirra briga por vaga

SÃO PAULO, 6 OUT (ANSA) - A Itália venceu o Irã nesta sexta-feira (6) por 3 sets a 0, em disputa no Rio de Janeiro, e recuperou a segunda colocação na tabela do pré-olímpico de vôlei masculino. A posição era ocupada momentaneamente pelo Brasil, que venceu Cuba por 3 a 1 hoje cedo.

Durante a disputa, a seleção italiana impôs seu ritmo de jogo e derrotou os iranianos com parciais 25/22, 25/22 e 25/23 O time comandado por Ferdinando De Giorgi somou sua quarta vitória e se manteve na disputa por um das duas vagas para os Jogos Olímpicos de Paris de 2024, ficando apenas atrás da invicta Alemanha.