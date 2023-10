Justiça italiana condena 3 por incêndio em balsa em 2014

O tribunal condenou os três pelo crime de naufrágio negligente, excluindo as circunstâncias agravantes e reconhecendo ao seu favor os fatores atenuantes.

Giacomazzi e Assante também foram proibidos de ocupar cargos públicos perpetuamente e estão interditados durante o cumprimento de suas sentenças. Já Nardulli não poderá exercer cargos públicos por cinco anos.

O armador Carlo Visentini foi absolvido do crime de naufrágio por "não ter cometido" a infração, assim como a empresa italiana Visemar di Navigazione e a operadora grega ANEK Lines.

O Ministério Público havia pedido 23 penas - entre nove anos e três meses de detenção - e uma absolvição. A Justiça determinou, porém, que 29 réus no total fossem absolvidos ou tivessem seus crimes prescritos.

O procurador geral de Bari, Ropberto Rossi, expressou "grande satisfação" pela sentença do julgamento, apesar do prazo de prescrição dos crimes, mas reforçou que, "infelizmente, este tipo de crime dificilmente é compatível com o sistema" italiano.

A balsa Norman Atlantic, de bandeira italiana, viajava da cidade de Patras, no oeste da Grécia, para o porto italiano de Ancona, quando pegou fogo com 467 pessoas a bordo. O incêndio teria começado na área do convés, onde são transportados carros de passeio. (ANSA).