Meloni nega preocupação com alta dos juros da dívida italiana

Além disso, os dois indicadores apresentam tendência de alta há várias semanas, o que levantou alguma preocupação entre investidores.

"Não estou preocupada, a economia italiana é sólida, e acho que o governo está gastando os recursos de modo sério e que isso é compreendido também no exterior", disse Meloni em Granada, à margem de uma reunião de líderes da União Europeia.

O governo italiano prevê encerrar o ano com déficit de 5,3% do PIB nas contas públicas, quase um ponto percentual a mais que a projeção anterior, enquanto a economia nacional apresentou resultado abaixo do esperado no segundo trimestre, com retração de 0,4%.

Paralelamente, a gestão Meloni se prepara para apresentar sua proposta de Lei Orçamentária para 2024, e a própria premiê já alertou que será um "desafio" definir as prioridades "com recursos limitados". (ANSA).

