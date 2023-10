Pagamentos digitais se aproximam de dinheiro vivo na Itália

ROMA, 6 OUT (ANSA) - Por Andrea D'Ortenzio - A corrida iniciada durante a pandemia já desacelerou um pouco, mas o uso de pagamentos digitais pelos italianos já é imparável, impulsionado por transações via smartphone, pulseiras e relógios.

Assim, a paixão pelo dinheiro em espécie, característica da Itália (e da Alemanha), parece ter sido arquivada ao ler os dados semestrais do Observatório de Pagamentos Inovadores do Politécnico de Milão, onde se prevê que, até o final do ano, as transações digitais quase alcancem aquelas em papel-moeda.