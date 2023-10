Ranking elege Sardenha como melhor destino para visitar em 2024

A ilha italiana ocupa o topo do ranking, principalmente por atrair "viajantes com a sua luxuosa Costa Esmeralda, praias imaculadas e boutiques sofisticadas".

"Você pode explorar aldeias costeiras, desfrutar de bons restaurantes e aproveitar de ricas experiências locais", justifica o texto.

A publicação também descreve as principais características de quem deve visitar o território italiano: "Amantes da praia, entusiastas da gastronomia e italófilos" - quem tem apreço e amor pela Itália e sua cultura.

"Os aficionados por história podem explorar as ruínas, e os apaixonados pela culinária podem saborear frutos do mar e o exclusivo queijo "casu marzu", que contém larvas vivas de insetos", acrescenta.

Já sobre as dicas imperdíveis, a consultora de viagens da OvationNetwork, Fatma Yuceler, cita as praias deslumbrantes da Costa Esmeralda, como a praia de Porto Cervo, as vilas costeiras e iates particulares. "Você pode explorar o Golfo de Orosei, visitar Orgosolo para ver arte de rua ou aventurar-se em Gorroppu, um dos maiores cânions da Europa", conclui.

O primeiro lugar da Sardenha neste ranking surge após o posto mais alto no pódio atribuído à ilha pelos leitores da Condé Nast Traveler, a revista mensal de viagens mais conceituada do mundo.