Síria faz enterro coletivo após ataque contra academia militar

Imagens da imprensa local mostram dezenas de familiares e amigos das vítimas, incluindo oficiais uniformizados, reunidos em um cortejo fúnebre iniciado no hospital militar de Homs até o cemitério local.

Até o momento, o governo sírio tem mantido a identidade das vítimas e o número total de mortos sob sigilo absoluto. Nenhum grupo terrorista assumiu o atentado até agora.

A área de Homs é uma das mais monitoradas por forças antiaéreas, radares e tropas governamentais, russas e iranianas. Na ausência de informações claras, as autoridades locais cogitam que o ataque foi deflagrado por facções do próprio grupo militar sírio com o objetivo de eliminar uma série de oficiais superiores de Damasco, como parte de uma briga interna.

Após o atentado, o enviado da Organização das Nações Unidas (ONU) para a Síria fez um apelo à "redução imediata" da violência no país. "As cenas horríveis lembram a necessidade de uma redução imediata da violência, de um cessar-fogo nacional e de uma abordagem cooperativa para combater os grupos terroristas listados pelo Conselho de Segurança", declarou Geir Pedersen, em comunicado publicado em Genebra.

Segundo ele, que está "gravemente preocupado com a escalada de violência na Síria, "todas as partes devem respeitar as suas obrigações ao abrigo do direito internacional e garantir a proteção dos civis e das infraestruturas".

O governo brasileiro também lamentou o ataque e expressou "suas condolências aos familiares das vítimas e sua solidariedade ao povo e ao governo da Síria", além de reiterar "seu firme repúdio a todo e qualquer ato de terrorismo". (ANSA).