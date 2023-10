'Vencedora do Nobel da Paz é uma leoa', diz ativista iraniana

Tenho certeza que hoje este prêmio a fez sentir orgulhosa e feliz. Acho que hoje ela sorri apesar da dor, mesmo estando trancada em uma prisão terrível, como a prisão de Evin em Teerã", afirmou. Mohammadi, de 51 anos, é uma ativista iraniana pelos direitos das mulheres e foi laureada com o Prêmio Nobel da Paz em 2023, pouco mais de um ano após a morte da jovem Mahsa Amini, que deflagrou uma onda de protestos contra o regime dos aiatolás no Irã.

Para a ativista, o país se tornou sinônimo de violência e opressão desde quando a República islâmica tenta esmagar seus oponentes enterrando-os vivos dentro de suas celas.

Moshir Pour diz, no entanto, estar certa de que as cidades italianas também vão prestar sua entusiasmada homenagem com manifestações para o reconhecimento em Oslo e para exigir a libertação desta mulher de coragem indestrutível que recebeu o Nobel da Paz.

"Gostaria que Narges pudesse respirar liberdade novamente, que pudesse sentir o vento na pela, que abraçasse as pessoas que ama", acrescenta ela, uma jovem com longos cabelos escuros, como Narges, que pode se dar ao luxo de usá-los soltos nos ombros sem ser espancada na rua e acabar algemada.

Para ela, Narges é uma inspiração, assim como é para todas as meninas e mulheres no Irã que exigem os seus direitos: "Ela nunca desistiu, sempre esteve do lado certo, ela sabe que está".

"Há muitas cicatrizes na sua vida, mas também o conhecimento e a força infinita que inspirou e continuará a inspirar a humanidade. Mesmo no futuro", explica a ativista, convencida de que agora "as autoridades iranianas terão de rever a sentença e permitir que Narges receba o prêmio".