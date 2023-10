Verstappen crava pole no Catar e pode confirmar título no sábado

Verstappen pode conquistar o tricampeonato neste sábado (7) em uma corrida sprint, que tem menos voltas e vale menos pontos.

O título será confirmado se ele chegar pelo menos em sexto, ou se o vice-líder do campeonato, o mexicano Sergio Perez, também da Red Bull, ficar abaixo das três primeiras posições.

Se não for campeão no sábado, Verstappen pode confirmar o título no domingo com um oitavo lugar ou caso Pérez não vença a prova.

Verstappen registrou a marca de 1 minuto, 23 segundos e 778 milésimos na qualificação dessa sexta-feira.

O inglês Lando Norris, da McLaren, concluiu o treino em segundo, mas sofreu uma punição por exceder os limites da pista durante sua volta rápida e vai partir do 10° lugar na pista de Lusail.

Oscar Piastri, australiano da McLaren, terminou em quarto, mas também foi penalizado e será o sexto.