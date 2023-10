Alemanha diz que vai seguir financiando ONGs de resgates no mar

BERLIM, 7 OUT (ANSA) - Um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Alemanha negou que Berlim queira interromper em 2024 o financiamento previsto para ONGs que salvam migrantes no mar Mediterrâneo.

A informação foi publicada no jornal Bild, informando que no orçamento de 2023, o Ministério das Relações Exteriores da Alemanha havia reservado cerca de 2 milhões de euros (R$ 10,9 mi) para essas organizações. "Na elaboração do orçamento para 2024, o ministério não colocou nota sobre os dois milhões novamente", dizia o texto, apontando as reclamações recebidas pela Itália como causa.