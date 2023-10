Brasil vence Irã e vai disputar vaga com Itália no Pré-Olímpico

RIO DE JANEIRO, 7 OUT (ANSA) - A seleção brasileira de vôlei masculino venceu o Irã neste sábado (7), no Maracanãzinho, pelo Pré-Olímpico de vôlei.

O resultado, 3 sets a 0, com parciais 25/18, 25/20 e 25/23, representa a quinta vitória no torneio e mais um passo no caminho pela busca por uma vaga para os Jogos Olímpicos de Paris em 2024.